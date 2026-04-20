Обсерватория показала снимок того, чего не должно существовать в космосе

Европейская южная обсерватория опубликовала снимок того, чего не должно существовать в космосе. Светящаяся ударная волна зависла вокруг потухшей звезды, сообщает Planet Today .

Мощный ударный фронт застал астрономов врасплох. По космическим меркам остаток звезды RXJ0528+2838, белый карлик, должен был быть спокойным. Это ядра, которые остаются после того, как звезды исчерпают свою топливо.

Белый карлик не может быть способен на нечто подобное, поэтому появление светящейся ударной волны вызвало недоумение у астрономов.

