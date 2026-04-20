Полуторагодовалая девочка погибла из-за ошибки родителей в ЛНР
Полуторагодовалая девочка выпила весь обезжириватель из мусорного пакета и погибла в Лутугине Луганской Народной Республики. Об этом сообщает Mash на Донбассе.
Обезжириватель был оставлен открытым.
Когда девочка выпила химию, она получила сильные внутренние ожоги. Ее госпитализировали, однако врачи не смогли спасти пострадавшую.
Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
