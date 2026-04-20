Посетительница ползком выбиралась из цирка в Ростове-на-Дону после побега тигра

В цирке в Ростове-на-Дону, где произошло ЧП во время номера с тиграми, людям пришлось ползком выбираться из помещения, сообщает РЕН ТВ .

Тигрица выбежала к людям, а затем из здания цирка из-за того, что во время номера дрессировщицы упала сетка. Животное забилось под фуру, откуда его выманивали мясом.

По словам очевидицы, хищники напугались падения сетки и начали метаться по манежу. Один тигр миновал сетку и попал в зрительный зал. Дрессировщики были за сеткой, в связи с чем первые пару минут хищник ходил между рядами.

Как рассказала еще одна очевидица, сбежавший тигр затронул ее дочь, но прошел мимо. Женщина и дети были вынуждены лечь на пол.

«Мы покинули цирк ползком», — поделилась она.

При этом дрессировщик отгонял тигра от толпы, пока все зрители не вышли из зала.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.