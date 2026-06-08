Виктор Вобликов подвел итоги фестиваля «Цветы России»

Глава Черняховска Виктор Вобликов рассказал об итогах четвертого областного фестиваля «Цветы России». Его провели в Парке Победы к 80-летию Калининградской области, сообщает «Бриф24» .

Муниципалитеты региона представили цветочные композиции об истории, культуре и природе региона. Для жителей и гостей подготовили выставку флористических работ, развлекательную программу, детские площадки и тематические активности.

Жюри распределило награды в пяти номинациях. Первые места получили Полесский округ, Советский округ, Правдинский округ и Нестеровский округ. В номинации «Признание в любви городу» победу разделили Пионерский округ и Калининград. Принимающий муниципалитет отметили специальным дипломом «За душевность, гостеприимство и вклад в сохранение традиций».

В дни фестиваля Черняховск посетила делегация Министерства сельского хозяйства России. Представители ведомства побывали в МАОУ «Междуреченская СОШ», которая участвует в федеральном проекте «Кадры для АПК». Гостям показали учебные классы и лабораторию агроклассов. Делегация отметила высокий уровень подготовки школьников, а Вобликов поблагодарил педагогов и Минсельхоз за поддержку образовательных инициатив.

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