У жителей Подмосковья растет запрос на новые формы получения медпомощи

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, что амбулаторное звено системы здравоохранения Подмосковья представлено 445 поликлиниками, 260 амбулаториями и 512 ФАПами. Это позволяет принимать более 138 тысяч жителей в смену.

За предыдущий год было совершено более 90 млн визитов в амбулаторно-поликлиническое звено. 60% посещений (65 млн в год) были связаны с заболеваниями и получением лечения, 40% (925 млн в год) — это визиты с сервисными вопросами.

«У жителей растет запрос на новые формы получения медицинской помощи в первичном звене. Мы максимально усиливаем переход на трансформационные проекты. За 2025 год у нас более 5,5 млн обращений проведено по телемедицине. Это порядка 8% от общего числа визитов», — сказал Максим Забелин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что цель по телемедицине на текущий год — это 12% (порядка 8 млн случаев). Забелин добавил, что за текущие 5 месяцев удовлетворенность жителей работой амбулаторного звена составила 94,2%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.

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