Суд оставил ООО «Де Строй» в реестре недобросовестных поставщиков

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Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Московского областного УФАС о включении ООО «Де Строй» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом стало обращение МБУ «Развитие» Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Учреждение заявило, что ООО «Де Строй» уклонилось от заключения контракта на снос аварийных многоквартирных домов.

Московское областное УФАС рассмотрело обращение и признало действия компании не соответствующими закону. Управление решило внести сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО «Де Строй» оспорило решение в суде. Арбитражный суд города Москвы отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность решения антимонопольного управления.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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