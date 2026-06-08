Суд подтвердил включение ООО «Комета» в реестр недобросовестных поставщиков

ГБУ Московской области «Мосавтодор» ранее обратилось в Московское областное УФАС. Учреждение попросило включить сведения об ООО «Комета» в реестр недобросовестных поставщиков.

Поводом стало уклонение компании от заключения контракта на круглогодичное содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области и их элементов.

УФАС признало действия общества не соответствующими закону и решило внести данные о компании в реестр. ООО «Комета» оспорило это решение в суде.

Арбитражный суд Москвы отказал компании в удовлетворении требований. Суд подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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