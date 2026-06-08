ЦБ изменил расчет курса евро: что будет с рублем и заметит ли это кто-то

Банк России перешел к новой методике расчета курса евро через кросс-курс доллара — теперь европейская валюта будет зависеть от глобальной ситуации на рынках, а не от внутрироссийского спроса и предложения, однако заметных изменений для граждан и бизнеса не ожидается, сообщили РИАМО эксперты.

Зачем ЦБ поменял методику

Изменение методики вряд ли что-то изменит — курс по-прежнему будет зависеть от рыночного баланса спроса и предложения, уверен директор по аналитике АО Банк Инго Василий Кутьин. Новая методика направлена на повышение стабильности и предсказуемости официального курса евро в условиях низкой ликвидности прямых сделок рубль/евро на внутреннем рынке.

«Главным минусом будет то, что фактически курс евро в России не зависит от ситуации на внутрироссийском рынке. При усилении санкционного давления или ухудшении корреспондентских связей с ЕС формула расчета официального курса евро может потерять связь с реальным оборотом евро внутри страны», — предупредил Кутьин.

Большинство не заметит «подмены»

Аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов сказал, что значимых изменений в динамике курса именно из-за смены методики не произойдет.

«В теории выбранный Банком России метод расчета действительно представляется более эффективным и репрезентативным. Ликвидность по рубль/доллар действительно гораздо выше, чем по рубль/евро, и такая ситуация уже довольно давно. Думаю, что большинство даже не заметит „подмены“», — заявил Иванов.

Рубль продолжит балансировать на текущих уровнях

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян обратил внимание на фундаментальные факторы. По его словам, курс рубля к доллару и евро сегодня определяется динамикой счета текущих операций, который благодаря значительному росту цен на традиционные экспортные товары демонстрирует профицит в размере 12–15 млрд долларов. Это и способствует укреплению национальной валюты.

Учитывая, что противостояние между США и Ираном приобретает затяжной характер и будет сохраняться как минимум до января 2027 года, цены на нефть, вероятно, сохранятся на текущих уровнях 98–105 долларов за баррель, а при переходе конфликта в острую фазу могут вернуться к показателям 110–120 долларов и выше.

«Следовательно, рубль продолжит балансировать на уровнях 70–74 рубля за доллар и 80–84 рубля за евро. Что касается изменения механизмов расчета курса, то это значимая, но во многом техническая составляющая, изменение которой к значимым изменениям динамики курса не приведет», — пояснил Хачатурян.

Рубль становится более привязанным к доллару

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев назвал этот шаг известным приемом на валютных рынках — кросс-курсом, который ЦБ использует не впервые. Теперь курс рубля к евро будет полностью реагировать на курсовые факторы евро к доллару, а рубль становится более привязанным к доллару.

Поскольку в ФРС США считают, что доллар слишком завышен к ведущим мировым валютам, особенно к евро, следует ожидать, что политика ослабления доллара даже при новом председателе ФРС будет проводиться последовательно.

«Следовательно, рубль на длительном временном горизонте ожидает тенденция к ослаблению к евро. Но в краткосрочном периоде возможны любые колебания, очень вероятно повышение курса рубля на фоне роста нефтяных цен, которые котируются в долларах», — спрогнозировал Толкачев.

Риски внебиржевого определения курсов

Ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин назвал решение ЦБ техническим шагом в условиях низких объемов торгов на внебиржевом рынке по паре рубль/евро. По его мнению, заметного влияния на стоимость европейской валюты для граждан и бизнеса оно не окажет.

«Вроде бы курс евро все так же будет зависеть от ситуации в экономике, а не устанавливаться директивно. То есть внутренний спрос и предложение на валюту остаются ведущими факторами динамики курса. Но и назвать актуальные подходы к определению курсов валют рыночными в полной мере тоже нельзя», — отметил эксперт.

Среди основных рисков внебиржевого определения курсов валют Гатауллин назвал снижение прозрачности и увеличение спредов, возможности манипуляций и технических сбоев, задержку финансовой информации и зависимость от крупных игроков.

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