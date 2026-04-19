В Подмосковье подростки с ножами и электрошокерами ограбили сверстников

В Подмосковье вооруженные ножами и электрошокерами подростки напали на сверстников. Об этом заявила очевидица случившегося, сообщает « 112 ».

По ее словам, инцидент произошел на станции Тарасовская. Парни в балаклаве прижали к стене двух подростков.

После этого нападавшие забрали у жертв рюкзак и толкнули их в электричку. Уехали злоумышленники только тогда, когда горожане пригрозили им полицией.

Ранее сотрудники транспортной полиции задержали подростков, ограбивших сверстника в подмосковной электричке.

