сегодня в 14:23

Полиция задержала подростков, ограбивших сверстника в электричке в Подмосковье

В отдел полиции обратился мужчина, который сообщил, что неизвестные отобрали у его 15-летнего сына сумку, экшен-камеру, пауэрбанк и головной убор на конечной остановке электропоезда «Москва — Монино». Общая сумма ущерба составила 35 тыс. рублей.

Правоохранители оперативно установили личности злоумышленников, которыми оказались трое 17-летних жителей Подмосковья. В ходе досмотре в отделении полиции у молодых людей изъяли большую часть похищенных вещей.

В отношении подростков возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

