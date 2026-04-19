Вещи разбросаны: появилось фото из квартиры, где актеры убили друг друга ножами

Появилось фото из квартиры в Мытищах, где актеры убили друг друга ножами

Подмосковная прокуратура опубликовала снимок, сделанный в мытищинской квартире, где супруги-актеры зарезали друг друга.

На фотографии показано, что в квартире разбросаны вещи, по полу рассыпан, скорее всего, кошачий корм.

Ранее актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его 23-летняя супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах. Предварительно, причиной смертельной ссоры стало решение жены развестись.

По информации ведомства, по прибытию правоохранителей в квартире нашли тела мужчины и женщины с колото-резанными ранами груди и шеи. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) ход и результаты его расследования взяла под контроль Мытищинская горпрокуратура.

