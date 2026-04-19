Самое дорогое признание: московский подъезд завалили розами на 70 млн руб

Самое дорогое признание в любви произошло в столичном ЖК в Раменках. Там подъезд завалили 1 млн роз стоимостью около 70 млн рублей, сообщает Baza .

Красными розами в коробках и вазах заставлен весь первый этаж в подъезде одного из домов.

Эти букеты доставщики разгружали всю ночь. Соседи насчитали около 1 млн штук цветков. При этом, несмотря на старания с затратами, забирать цветы пока не спешат. Кто и кому оставил такое количество цветов, до сих пор неизвестно.

Ранее врач-терапевт «СберЗдоровья» Алина Азизова рассказала, что увядающие букеты могут стать источником плесени и бактерий, способных ухудшать качество воздуха и провоцировать аллергию.

