Россиян предупредили об опасности увядающих букетов

Врач объяснила, чем плесень и бактерии в вазе с вянущими цветами вредят здоровью

Врач-терапевт «СберЗдоровья» Алина Азизова рассказала, что увядающие букеты могут стать источником плесени и бактерий, способных ухудшать качество воздуха и провоцировать аллергию, сообщает RT .

После срезания цветы быстро теряют естественные защитные механизмы, а вода в вазе становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов.

«После срезания растения быстро теряют естественные защитные механизмы, а вода в вазе становится благоприятной средой для размножения бактерий и грибков. Исследования микробиологии воды в вазах показывают, что уже через несколько дней в ней могут формироваться бактериальные биопленки, а на растительных тканях — колонии плесневых грибов», — рассказала Азизова.

По словам специалиста, споры плесени считаются основным фактором риска. Их вдыхание может вызывать чихание, заложенность носа, кашель, покраснение и слезотечение глаз. Особенно чувствительны к этому люди с аллергией, бронхиальной астмой и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Кроме того, при разложении растений образуются летучие органические соединения с гнилостным запахом. В бытовых концентрациях они обычно не токсичны, но могут ухудшать качество воздуха и вызывать дискомфорт.

Азизова рекомендовала менять воду каждые один-два дня, мыть вазу, подрезать стебли, удалять подгнившие части и не держать увядающие цветы в спальне.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.