Экономист оценил риски отдыха в Турции, Египте и ОАЭ

Доцент Финансового университета Исмаил Исмаилов объяснил, какие направления на Ближнем Востоке остаются относительно безопасными для туристов на фоне нестабильной обстановки, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Турция, по оценке эксперта, сохраняет статус относительно безопасного направления. Туристам советуют выбирать рейсы в аэропорты на средиземноморском и эгейском побережьях. Восточные и юго-восточные районы у границ с Ираном, Ираком и Сирией лучше исключить из маршрутов.

В Египте на курортах Красного моря не зафиксировано попаданий ракет или дронов. Посольство России в Каире 5 апреля 2026 года рекомендовало соблюдать осторожность и избегать массовых скоплений людей. Более безопасным вариантом считается Хургада, расположенная дальше от зоны конфликта, чем Шарм-эш-Шейх. От самостоятельных поездок в Каир наземным транспортом, особенно через Суэцкий канал и вблизи границы с Израилем, следует отказаться.

Наиболее сложная ситуация — с ОАЭ. 3 марта 2026 года МИД России и Минэкономразвития рекомендовали воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. При официальном предупреждении турист вправе потребовать полную компенсацию за тур в досудебном порядке. При поездке вопреки рекомендации страховщик может отказать в выплате. Туроператорам предписано приостановить продажи.

По прогнозу Исмаилова, летом основной спрос сосредоточится на Турции, тогда как Египет и ОАЭ больше подходят для весны из-за жары.

