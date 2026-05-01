В России вступил в силу новый ГОСТ на бритвы

В России начал действовать новый государственный стандарт на бритвенные системы для влажного бритья. Он пришел на смену документу, который был в силе более 20 лет, сообщает ТАСС .

По данным Росстандарта, обновленный ГОСТ распространяется на бритвенные системы, сменные кассеты, лезвия, ручки-держатели, а также аксессуары — подставки, держатели и другие приспособления, включая элементы для защиты от порезов и удобства соединения кассеты с ручкой.

Согласно требованиям, бритвы должны быть эргономичными: конструкция обязана обеспечивать надежное положение в руке и точное направление при движении кисти. Кассета должна фиксироваться надежно, запирающие механизмы — работать безотказно, а заточенные края лезвий не должны выступать за пределы кассеты.

Бритвенные системы должны быть механически прочными и устойчивыми к воздействию слабощелочной среды от средств для бритья, а лезвия и кассеты — к повышенной влажности воздуха.

ГОСТ допускает нанесение на бритву полоски со смазывающим составом для лучшего скольжения.

