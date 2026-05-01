Огнеборцы локализовали крупный пожар на территории фермы в Подмосковье
В Подмосковье огнеборцы продолжают работать на месте крупного пожара на территории фермы. На данный момент огонь локализован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Огонь охватил территорию живодноводческой фермы и административного здания в селе Ольгово Дмитровского городского округа. Площадь составляла 1 000 квадратных метров.
Пожар был локализован на площади 1 700 квадратных метров благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.