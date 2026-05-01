Взрывы и вспышки: беспилотники атакуют Туапсе
Очевидцы сообщили о взрывах над Туапсе из-за атаки БПЛА
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вновь атакуют Туапсе. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают дроны, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, из-за отражения атаки слышны взрывы и видны яркие вспышки. На данный момент сбито уже по меньшей мере 10 беспилотников, которые летят со стороны моря.
Последствий и разрушений на земле пока не замечено.
Ранее масштабный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки вражеских БПЛА.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.