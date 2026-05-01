Автошколы в России начнут оценивать по новым критериям МВД
МВД России утвердило перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы автошкол, сообщает ТАСС.
Согласно приказу, оценивать автошколы предлагается по доле выпускников, успешно сдавших теоретический и практический экзамены в ГИБДД с первой попытки, а также по доле несданных экзаменов от общего количества проведенных испытаний. Кроме того, в расчет возьмут количество аварий с погибшими и пострадавшими, произошедших по вине начинающих водителей — выпускников автошкол, в расчете на одну тысячу таких водителей.
Оценка эффективности будет проводиться раз в год, не позднее 15 февраля следующего за отчетным года. Первые итоги планируется подвести по результатам обучения за 2027 год.
Приказ вступает в силу с 28 мая 2026 года.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.