Автошколы в России начнут оценивать по новым критериям МВД

Согласно приказу, оценивать автошколы предлагается по доле выпускников, успешно сдавших теоретический и практический экзамены в ГИБДД с первой попытки, а также по доле несданных экзаменов от общего количества проведенных испытаний. Кроме того, в расчет возьмут количество аварий с погибшими и пострадавшими, произошедших по вине начинающих водителей — выпускников автошкол, в расчете на одну тысячу таких водителей.

Оценка эффективности будет проводиться раз в год, не позднее 15 февраля следующего за отчетным года. Первые итоги планируется подвести по результатам обучения за 2027 год.

Приказ вступает в силу с 28 мая 2026 года.

