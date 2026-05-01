Крыша склада вспыхнула на площади 1 500 «квадратов» в Подмосковье

В Подмосковье в административно-складском здании произошел пожар. Его ликвидируют огнеборцы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Огонь объял дом № 8 на Нефтебазовском проезде в Подольске. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений полыхала кровля складского здания на площади 1 500 квадратных метров.

Людей из здания эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сейчас к тушению привлечено свыше 30 единиц техники и 90 человек личного состава.

Ранее в селе Ольгово Дмитровского городского округа пожар случился на территории живодноводческой фермы и административного здания. его локализовали на площади 1 700 квадратных метров.

