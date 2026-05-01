В Рособрнадзоре пообещали не усложнять новый устный экзамен по истории
Новый обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников на начальном этапе не будут усложнять, чтобы не вызвать у школьников отторжения. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает ТАСС.
По его словам, ведомство никогда не делает новые экзамены или новые форматы суперсложными, понимая, что это происходит впервые. Музаев подчеркнул, что важно, чтобы школьники полюбили историю и хотели хорошо ее знать, поэтому на первом этапе не будет цели сделать экзамен сложным.
Модель экзамена пока обсуждается. Ввести его планируется не ранее 2028 года, предположительно в феврале.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.