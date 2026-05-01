В Рособрнадзоре пообещали не усложнять новый устный экзамен по истории

Новый обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников на начальном этапе не будут усложнять, чтобы не вызвать у школьников отторжения. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает ТАСС .

По его словам, ведомство никогда не делает новые экзамены или новые форматы суперсложными, понимая, что это происходит впервые. Музаев подчеркнул, что важно, чтобы школьники полюбили историю и хотели хорошо ее знать, поэтому на первом этапе не будет цели сделать экзамен сложным.

Модель экзамена пока обсуждается. Ввести его планируется не ранее 2028 года, предположительно в феврале.

Ранее в Рособрнадзоре назвали сроки введения практической части ЕГЭ по химии.

