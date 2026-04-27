В Рособрнадзоре назвали сроки введения практической части ЕГЭ по химии

Введение практической части в ЕГЭ по химии, физике и биологии может произойти не ранее 2028 года. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает ТАСС .

Модель пока находится в стадии обсуждения. Предстоит решить вопросы с оборудованием, безопасностью и подготовкой учителей.

По словам Музаева, процесс осложняется тем, что во всех пунктах проведения экзамена должно быть одинаковое лабораторное оборудование. Минпросвещения уже утвердило соответствующий стандарт, и в ближайшие годы планируются закупки. Кроме того, учителя несут ответственность за жизнь и здоровье детей: любая нештатная ситуация, вплоть до ожога, может повлечь уголовную ответственность, поэтому не каждый педагог с радостью воспримет такую процедуру.

Музаев добавил, что хотелось бы в будущем увидеть возможность сдачи этих предметов с практической частью, но раньше 2028 года этого точно не случится. По его словам, два года ждать точно придется, поскольку система даже не запущена в апробацию.

