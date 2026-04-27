В Германии началась решающая фаза спасения застрявшего кита Тимми

Немецкие специалисты приступили к решающей фазе операции по спасению горбатого кита Тимми, который застрял на мелководье в Балтийском море у побережья Германии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на газету Bild.

По данным СМИ, фактическая транспортировка животного с помощью баржи запланирована на вторник. Сама баржа должна прибыть к месту проведения операции в понедельник вечером.

Кита планируется отбуксировать в сторону Атлантического океана, поместив его в импровизированный «подводный аквариум» на специальной барже.

Ранее Тимми начал двигаться после повышения уровня воды, однако выбраться в море он так и не смог.

