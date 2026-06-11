Власти Екатеринбурга не снизят скорость автобусов в центре

Накануне вечером автобус частного перевозчика задавил четырех пешеходов на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. Среди погибших есть ребенок.

«У нас есть нештрафуемый порог: если скорость будет снижена до 40 км/ч, все равно будут ехать 60. Не думаю, что водители общественного транспорта массово нарушают скоростной режим, на автобусе так быстро не разгонишься. Но мы будем смотреть в комплексе, чтобы не допустить подобных трагедий», — сказал Орлов.

Ранее некоторые урбанисты выступили за ограничение скорости в центре Екатеринбурга. Они также усомнились в эффективности ограждений между тротуаром и проезжей частью, которые не спасли пешеходов.

Заместитель мэра Александр Толкачев защитил такие конструкции.

«Если на такой скорости многотонная махина летит, конечно, оно не спасет. К тому же если бы автобус отбило в сторону, погибли бы те, кто находился в автобусе», — заявил он.

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