На ужине с президентом США гости крали вино под шум стрельбы
Во время стрельбы на торжественном ужине президента США Дональда Трампа с журналистами некоторые гости обернули суматоху в свою пользу, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на агентство Israel News.
По данным СМИ, некоторые из присутствующих под громкие звуки начали хватать бутылки с алкоголем.
Журналисты также опубликовали кадры, где видно, что одна из девушек забирает со стола бутылку вина.
Ранее работники американской Секретной службы вывели Трампа с ужина на приеме Ассоциации аккредитованных журналистов в отеле Washington Hilton из-за стрельбы. Стрелявшим оказался 31-летний фанат бывшего вице-президента страны Камалы Харрис и демократической партии.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.