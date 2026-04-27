На ужине с президентом США гости крали вино под шум стрельбы

Во время стрельбы на торжественном ужине президента США Дональда Трампа с журналистами некоторые гости обернули суматоху в свою пользу, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на агентство Israel News.

По данным СМИ, некоторые из присутствующих под громкие звуки начали хватать бутылки с алкоголем.

Журналисты также опубликовали кадры, где видно, что одна из девушек забирает со стола бутылку вина.

Ранее работники американской Секретной службы вывели Трампа с ужина на приеме Ассоциации аккредитованных журналистов в отеле Washington Hilton из-за стрельбы. Стрелявшим оказался 31-летний фанат бывшего вице-президента страны Камалы Харрис и демократической партии.

