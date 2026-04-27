Стоимость нефти пошла вверх на фоне отмены переговоров США и Ирана

Мировые цены на нефть демонстрируют рост. Это произошло на фоне отмены второго раунда переговоров между США и Ираном, сообщает РИА Новости .

По данным на 01:19 по московскому времени, июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,30% относительно предыдущего закрытия — до 101,41 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI выросли на 2,15%, достигнув 96,43 доллара за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп, заявил, что отмена поездки его представителей в Пакистан, где должны были пройти переговоры, не означает возобновления атак с американской стороны.

