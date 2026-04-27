На гонке в США произошла авария с участием почти 30 автомобилей Происшествия сегодня в 03:47

Массовая авария случилась на трассе Талладега в Линкольне (штат Алабама). Она произошла во время гонки NASCAR Cup Series, сообщает SHOT.

На 115-м круге гонщик Росс Честейн задел автомобиль Toyota соперника Буббы Уоллеса. После этого начался мгновенный «эффект домино». В результате повреждения получили по меньшей мере 27 спорткаров. Никто из водителей серьезно не пострадал. Все гонщики были отпущены после осмотра медиками.