сегодня в 12:10

Масштабный пожар на НПЗ в Туапсе потушили

Масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, который возник после атаки вражеских БПЛА, потушили. Теперь предстоит привести город в порядок, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

Он поблагодарил всех, кто участвовал в тушении. По словам главы региона, это была очень тяжелая работа, которая требовала сил и труда. Зачастую людям приходилось рисковать жизнями.

«Теперь сделаем все, чтобы привести город в порядок как можно скорее», — написал Кондратьев.

Мощный пожар на НПЗ в Туапсе вспыхнул 28 апреля. Жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать. На место тушения приезжал глава МЧС России Александр Куренков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.