Глава МЧС Куренков прибыл на место тушения пожара в Туапсе

Борис Морозов

Фото - © Борис Морозов/РИА Новости

Глава МЧС Александр Куренков проверил, как идет тушение пожара на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, по которому ударили украинские БПЛА, сообщает газета «Известия».

Возгорание считается сложным. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.

Куренков дал поручения по дальнейшим действиям для ликвидации последствий.

Во вторник Туапсе из-за атаки дронов вспыхнул мощный пожар на НПЗ. Жителей ближайших домов эвакуировали в школу.

