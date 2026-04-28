Глава МЧС Куренков прибыл на место тушения пожара в Туапсе
Фото - © Борис Морозов/РИА Новости
Глава МЧС Александр Куренков проверил, как идет тушение пожара на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, по которому ударили украинские БПЛА, сообщает газета «Известия».
Возгорание считается сложным. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.
Куренков дал поручения по дальнейшим действиям для ликвидации последствий.
Во вторник Туапсе из-за атаки дронов вспыхнул мощный пожар на НПЗ. Жителей ближайших домов эвакуировали в школу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.