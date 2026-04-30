Мать ушла за продуктами: 3 детей сгорели в пожаре в Красноярском крае

Пожар унес жизни троих детей в Красноярском крае, пока мать ходила за продуктами

В квартире в Красноярском крае трое детей погибли в пожаре, пока их мама ходила в магазин за продуктами, сообщает РЕН ТВ .

Женщина оставила детей в квартире, а в ее отсутствие там начался пожар.

Специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее в многоэтажном доме на улице Аэровокзальной в Красноярске произошел пожар, в результате которого пострадали пять человек, в том числе двое детей.

