Депутат Стенякина: аборты без медпоказаний необходимо выводить из ОМС

Искусственное прерывание беременности без медицинских показаний не должно быть включено в перечень услуг, оказываемых по полису ОМС. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»), сообщает ТАСС .

Она назвала демографию вопросом национальной безопасности. По словам Стенякиной, российские медики выступают за исключение абортов без медпоказаний из списка услуг, оказываемых по полису ОМС. Депутат согласна с ними.

«Если это просто добровольное прерывание беременности, оно не может быть за государственные деньги», — заявила Стенякина.

Она отметила, что процедура искусственного прерывания беременности, если на нее нет медицинских показаний, не должна оплачиваться бюджетными деньгами, как не оплачивается пластическая хирургия и услуги косметологов.

Ранее в России серьезно ужесточили требования к клиникам, где делают аборты. Теперь данная процедура возможна лишь в учреждениях, где есть операционная и круглосуточно дежурит анестезиолог-реаниматолог.

