Депутат Стенякина: аборты без медпоказаний необходимо выводить из ОМС
Искусственное прерывание беременности без медицинских показаний не должно быть включено в перечень услуг, оказываемых по полису ОМС. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»), сообщает ТАСС.
Она назвала демографию вопросом национальной безопасности. По словам Стенякиной, российские медики выступают за исключение абортов без медпоказаний из списка услуг, оказываемых по полису ОМС. Депутат согласна с ними.
«Если это просто добровольное прерывание беременности, оно не может быть за государственные деньги», — заявила Стенякина.
Она отметила, что процедура искусственного прерывания беременности, если на нее нет медицинских показаний, не должна оплачиваться бюджетными деньгами, как не оплачивается пластическая хирургия и услуги косметологов.
Ранее в России серьезно ужесточили требования к клиникам, где делают аборты. Теперь данная процедура возможна лишь в учреждениях, где есть операционная и круглосуточно дежурит анестезиолог-реаниматолог.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.