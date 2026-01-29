В России серьезно ужесточили требования к клиникам, где делают аборты

В обновленном порядке Минздрава РФ прописаны требования к медорганизациям, где проводятся аборты, они серьезно ужесточены. Теперь данная процедура возможна лишь в клиниках, где есть операционная и круглосуточно дежурит анестезиолог-реаниматолог, сообщает ТАСС .

При этом анестезиолог-реаниматолог должен дежурить в здании дневного стационара или в ином здании того же медучреждения, но с условием, что время транспортировки пациентки до него не превысит 20 минут.

Также искусственное прерывание беременности при сроке беременности до 12 недель может быть проведено в условиях дневного или круглосуточного стационара медклиник, у которых есть соответствующая лицензия.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл потребовал запретить замужним женщинам делать аборт без разрешения супруга, так как «женщина может быть в состоянии аффекта».

