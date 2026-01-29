Дал Бог зайку, даст и лужайку: патриарх Кирилл ​предложил запретить аборты без согласия мужа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл потребовал запретить замужним женщинам делать аборт без разрешения супруга, так как «женщина может быть в состоянии аффекта», сообщает «Подъем» .

«Считаю, что правильно было бы, чтобы осуществление аборта стало невозможным по решению только матери, без согласия отца ребенка, в случае, конечно, зарегистрированного брака», — сказал патриарх.

Он отметил, что у женщин более подвижная психика, они более эмоционально уязвимы. Поэтому присутствие мужа рядом важно, он может вовремя сказать: «Нет, слушай, вытянем, деньги-то заработаем, не надо».

В ходе своего выступления в Совете Федерации патриарх еще призвал к разработке закона о запрете склонения к аборту. Также он считает, что в стране нужно двигаться к полному запрету абортов в частных медклиниках, ведь там невозможен контроль за соблюдением этических и правовых норм.

Как уточнил глава РПЦ, трагедия абортов в том, что их делают без прямой необходимости и как рутинную услугу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.