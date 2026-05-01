сегодня в 18:01

У рухнувшего в Коми вертолета оторвало хвост

У вертолета, который упал при взлете в Усинске в Коми, оторвало хвост при опрокидывании, сообщает «112» .

В пятницу в Усинске при взлете с площадки завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Т. Пострадали 10 человек.

Воздушная машина потеряла оба винта, а также получила серьезные повреждения.

Пострадавшие в ЧП проходят обследование в Усинской ЦРБ. Двое доставлены в медучреждение с травмами средней степени тяжести, еще восемь — легкой.

В ТАСС рассказали, что в ЧП с вертолетом погибших нет. Об этом сообщил глава Усинска Николай Такаев.

Также было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), в связи с жесткой посадкой вертолета в Республике Коми.

