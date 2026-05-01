сегодня в 09:29

Фицо отработал ночную смену на Первомай грузчиком по доставке хлеба

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо прошедшей ночью отработал смену грузчиком по доставке хлеба в магазины и больницы в западной части республики. Соответствующая видеозапись опубликована на странице главы правительства в соцсети Facebook*.

«Приветствую вас в ночную смену. Сейчас мы находимся в (городе — ред.) Нова-Дубница, куда мы как раз доставили партию свежего хлеба и выпечки», — заявил Фицо на видео.

Словацкий премьер занимался погрузкой и разгрузкой автофургона, который доставлял продукцию хлебозавода оптовым клиентам в предрассветные часы.

Фицо уже не впервые бесплатно отрабатывает ночную смену в ночь на Первомай. По словам политика, он из рабочей семьи и ночной сменой проявляет уважение к людям труда.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил участие премьер-министра Словакии Роберта Фицо в торжественных мероприятиях ко Дню Победы.

*WhatsApp и Facebook принадлежат компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.