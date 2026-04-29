Тайна раскрыта: лидер одной страны Евросоюза приедет в Москву на Парад Победы

сегодня в 15:20

Фицо посетит парад на День Победы в Москве

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с журналистами подтвердил участие премьер-министра Словакии Роберта Фицо в торжественных мероприятиях ко Дню Победы. Он будет в числе иностранных гостей, сообщает РИА Новости .

Отвечая на вопросы журналистов о списке зарубежных представителей, приглашенных на парад в Москву, Ушаков отметил, что кандидатура Фицо уже утверждена. Участие словацкого политика много обсуждали.

«Фицо могу подтвердить», — отметил Ушаков.

9 мая в Москве и других городах России традиционно пройдет Парад Победы. В столицу на него пригласят зарубежных гостей.

