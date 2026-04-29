Тайна раскрыта: лидер одной страны Евросоюза приедет в Москву на Парад Победы
Фицо посетит парад на День Победы в Москве
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с журналистами подтвердил участие премьер-министра Словакии Роберта Фицо в торжественных мероприятиях ко Дню Победы. Он будет в числе иностранных гостей, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопросы журналистов о списке зарубежных представителей, приглашенных на парад в Москву, Ушаков отметил, что кандидатура Фицо уже утверждена. Участие словацкого политика много обсуждали.
«Фицо могу подтвердить», — отметил Ушаков.
9 мая в Москве и других городах России традиционно пройдет Парад Победы. В столицу на него пригласят зарубежных гостей.
