«Очень плохо для здоровья»: в России захотели сократить майские праздники

В РФ необходимо сократить майские праздники, чтобы поддержать экономику и снизить негативные последствия для здоровья граждан, заявил вице-президент общественной организации «Опора России» Дмитрий Пищальников. По его мнению, длительные каникулы обходятся стране слишком дорого, сообщает «Абзац» .

Пищальников отметил, что в Южной Корее и Китае при меньшем числе выходных сохраняется высокая производительность труда и отсутствует дефицит кадров.

Бесплатных праздников не бывает, длинные каникулы — это всегда двойная цена для экономики страны. Сейчас мы просто не можем себе позволить долго отдыхать, нам это не по карману. <…> Плюс идет спецоперация», — высказался один из руководителей «Опоры России», общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства.

Эксперт также считает, что «во время длинных праздников люди теряют квалификацию». Кроме того, Пищальников указал и на риски для здоровья граждан в период длинных выходных.

«Очень большие негативные последствия для здоровья россиян. Как показывают практика и статистика медицинских учреждений — самое большое количество алкогольных отравлений наблюдается в это время. Врачи с ужасом всегда ждут праздников», — уточнил он.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил сделать майские каникулы непрерывными — с 1 по 9 мая за счет сокращения январских выходных.

