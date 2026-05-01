Фицо: все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что сказал Путин

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что критикующие его за встречи с президентом РФ Владимиром Путиным европолитики всегда интересуются итогами их разговоров, сообщает РИА Новости .

Он пообщался со студентами на встрече в Ружомбероке.

«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», — сказал Фицо.

Кроме того, в середине февраля он подчеркнул, что страны Запада, поддерживающие продолжение украинского конфликта, боятся признать ошибку, которую допустили в выборе стратегии.

Ранее Фицо заявил, что Украина при вступлении в ЕС не может обогнать более подготовленные к этому страны.

