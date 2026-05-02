В России образовалась острая нехватка кадров для дата-центров

Россия испытывает серьезный дефицит сотрудников для центров обработки данных (ЦОД) — инфраструктуры, которая необходима для работы приложений, облачных сервисов и систем искусственного интеллекта, сообщают « Известия » со ссылкой на проект дорожной карты «Центр обработки данных».

Как отмечается в документе, дата-центрам не хватает инженеров и техников, которые разбирались бы одновременно в информационных технологиях, климатических системах, энергетике и строительстве. Те же, кто сейчас приходит работать в ЦОД, часто не понимают даже IT-специфики.

Для решения кадровой проблемы проектом дорожной карты предусмотрено включение в программы высших и средних учебных заведений специальностей, необходимых для работы в дата-центрах. Запуск новых образовательных программ в крупнейших технических вузах ожидается в 2027–2028 годах.

В Минцифры назвали инициативу своевременной, отметив, что она обусловлена динамичным развитием цифровой инфраструктуры страны.

