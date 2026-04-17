Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае осложнил снег

Следователи и спасатели возобновили поиски супругов Усольцевых и их пятилетней дочери, пропавших в сентябре 2025 года во время похода. Работы осложняют погодные условия, сообщает «Абзац» .

Супруги с ребенком ушли в поход в сентябре 2025 года и не вернулись. Их ищут уже несколько месяцев. В январе 2026 года поиски возобновляли, однако результатов это не принесло.

Сейчас на месте работают следователи, сотрудники экстренных служб и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Основная сложность — снег, заснеженная территория», — пояснила представитель СК по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

По ее словам, рельеф местности и сохраняющийся снежный покров по-прежнему затрудняют проведение поисковых мероприятий.

Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов выдвинул свою версию исчезновения семьи. Он считает, что пропавшие могли уехать.

