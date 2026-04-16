Конгрессвумен Луна обвинила Пентагон в сокрытии видео с НЛО

Конгрессвумен Луна возмутилась тем, что Пентагон не опубликовал видео с НЛО

Член Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что Пентагон не обнародовал 46 видеозаписей с НЛО в установленный срок. Публикация была санкционирована президентом Дональдом Трампом, сообщает «Царьград» .

Конгрессвумен от Флориды Анна Паулина Луна заявила, что Министерство обороны США обязано было раскрыть 46 видеозаписей с неопознанными летающими объектами до 14 апреля, однако этого не произошло.

В начале апреля Луна направила министру обороны Питу Хегсету требование опубликовать материалы. По данным Daily Star, в Конгрессе считают, что военное ведомство скрывает информацию.

«Никто в Пентагоне не ответил, пока мы не связались с ними. И, похоже, кто-то просто не передал письмо в соответствующую инстанцию», — возмутилась Луна.

По словам конгрессвумен, рассекречивание материалов одобрил президент Дональд Трамп, но Пентагон не предпринял действий.

46 роликов из архива ведомства исследователи называют «священным Граалем». Предполагается, что на них запечатлены скоростные маневры объектов над Персидским заливом, Афганистаном и Восточно-Китайским морем, пролеты над кораблями ВМС США и уничтожение объекта над озером Гурон в 2023 году.

«Американский народ хочет, чтобы все эти данные были рассекречены. И нет никаких причин этого не сделать», — заключила Луна.

