В Подмосковье заключили 293 соцконтракта на 62 млн рублей

В Московской области с начала 2026 года заключили 293 социальных контракта на сумму более 62 млн рублей. Программа помогает жителям с низкими доходами открыть бизнес или найти работу, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Почти половина заключенных контрактов направлена на открытие собственного дела. По словам министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина, это самое востребованное направление программы.

«С начала года в нашем регионе заключено 293 социальных контракта, общая сумма выплат по которым составила более 62 млн рублей. Самым востребованным направлением стало открытие собственного дела — почти половина от общего числа. Это показывает, что люди хотят не просто получать помощь, а менять свою жизнь: выходить на стабильный доход, становиться предпринимателями», — рассказал Кирюхин.

Вторым по популярности направлением стал поиск работы — поддержку получили 107 человек. Также заключен один контракт на ведение личного подсобного хозяйства.

Оформить социальный контракт могут жители региона с доходом ниже прожиточного минимума — сейчас он составляет 20 286 рублей. Среднедушевой доход рассчитывают по сумме доходов всех членов семьи за три последних календарных месяца. Максимальная выплата на открытие бизнеса достигает 350 тыс. рублей, на развитие личного подсобного хозяйства — до 200 тыс. рублей. Ежемесячная поддержка при поиске работы равна прожиточному минимуму для трудоспособного населения — в 2026 году это 22 112 рублей.

С 1 января 2026 года для участников спецоперации, имеющих статус ветеранов боевых действий, действуют особые условия. Они могут заключить социальный контракт на открытие бизнеса без учета доходов при наличии рекомендации Государственного фонда «Защитники Отечества» и регистрации в центре занятости как безработные или ищущие работу.

Подать заявление можно через портал госуслуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/624742/1/form

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.