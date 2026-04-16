Скульптуру «Девочка-грибница» вернули на фонтан в Клину

Скульптуру «Девочка-грибница» 16 апреля установили на постамент фонтана на Советской площади в Клину после зимней консервации. Специалисты обновили покрытие и подготовили фонтан к запуску, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Известная городская скульптура вновь заняла свое место в центре фонтана. За время зимовки чугунному изваянию весом более 100 килограммов обновили защитное покрытие. Для монтажа потребовались шесть сотрудников.

«Девочка-грибница», которую жители ласково называют «Аленушка», считается практически музейным раритетом. На Советской площади установлена копия оригинала, хранящегося в краеведческом музее Клина.

Первоначально скульптуру создал художник Федор Каменский из гипса, затем ее отлили в чугуне на каслинском заводе на Урале. Работа экспонировалась на Всемирной выставке в Париже и принесла автору большую серебряную медаль. В Клинский район скульптуру привез помещик Чернядев в память о дочери, которая ушла в лес и не вернулась.

После ряда перемещений «Девочка-грибница» заняла место на Советской площади. Позже из соображений сохранности оригинал передали в музей, а в фонтане установили копию.

Одновременно специалисты «Чистого города» провели расконсервацию фонтана перед его запуском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.