Клубы «Про Старт» открыли для подростков в Подмосковье

Семейный центр «Созвездие» создает комфортную и поддерживающую среду для подростков в муниципальных округах Руза, Истра и Наро-Фоминск. В рамках проекта работают клубы «Про Старт», где молодые люди могут развивать интересы и получать помощь наставников.

Подростковый возраст — важный этап формирования личности и поиска жизненного пути. В клубах организуют творческие занятия, профориентационные тренинги и образовательные программы. Участники могут раскрыть способности, попробовать себя в разных направлениях и получить поддержку специалистов.

Записаться в клуб «Про Старт» можно по телефону +7 (496) 27-20-598. Специалисты центра консультируют по выбору занятий и рассказывают о ближайших мероприятиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.