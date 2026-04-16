В Монино Подмосковья 25 апреля разыграют Суперкубок России

Матч за Суперкубок России по регби пройдет 25 апреля 2026 года на новой арене «ВВА-Подмосковье» в Монино горокруга Щелково. За трофей сыграют казанский «Стрела-Ак Барс» и московское «Динамо», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча откроет историю нового стадиона «ВВА-Подмосковье» вместимостью более 7 тыс. зрителей. В матче сойдутся чемпион и обладатель Кубка России «Стрела-Ак Барс» и вице-чемпион страны «Динамо». Для казанской команды это третий подряд финал Суперкубка, для столичного клуба — первый в истории.

Помимо главной игры, в Монино состоится матч юниорской сборной России против ЦСКА, а также турниры детских команд. Для зрителей подготовят развлекательную программу. Начало встречи за Суперкубок — в 12:00, мероприятия для болельщиков стартуют в 10:30.

Билеты доступны на сайте supercup.rugby.ru. Для детей до 7 лет включительно вход свободный. Представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию, направив данные на электронную почту media@rugby.ru.

Соревнования проводят в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.