В Наро-Фоминске к 1 сентября откроют обновленный детсад

Капитальный ремонт детского сада на Школьной улице продолжается в Наро-Фоминске. Глава округа Роман Шамнэ 14 апреля проверил ход работ и обсудил их с подрядчиками и педагогами. Завершить обновление планируют к 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание детского сада имеет долгую историю. В 1960 году здесь открылись ясли Шелкового комбината, а около 30 лет назад объект перешел в муниципальную собственность и получил статус детского сада.

Сейчас в учреждении идет капитальный ремонт с перепланировкой помещений. Строители расширяют проемы, возводят новые перегородки, полностью обновляют инженерные сети и электрику. Также предусмотрены замена оконных блоков, ремонт кровли, утепление фасада и благоустройство прилегающей территории.

«Сейчас в здании трансформируется пространство: меняем планировку. Делаем функционально, современно и, главное, безопасно. Объект откроем к 1 сентября», — рассказал Роман Шамнэ.

Он отметил, что коллектив детского сада внимательно следит за ходом работ и намерен сохранить сложившуюся атмосферу учреждения после завершения ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.