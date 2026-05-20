Экономист оценил траты на выпускной в 2026 году

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко подсчитал, во сколько обойдется подготовка к выпускному в 2026 году. Минимальные расходы на девушку начинаются от 14 тысяч рублей, на юношу — от 20 тысяч, сообщает Life.ru .

По расчетам эксперта, бюджетный образ для выпускницы при покупке вещей на маркетплейсах стоит 14–29 тысяч рублей. В эту сумму входят платье за 4–10 тысяч, обувь за 3–10 тысяч, аксессуары примерно за 3 тысячи и укладка с макияжем за 4–6 тысяч рублей.

Премиальный вариант значительно дороже: дизайнерское платье или костюм обойдутся в 25–55 тысяч рублей, брендовая обувь — в 15–28 тысяч, украшения — около 20 тысяч, услуги стилиста и визажиста — 15–20 тысяч. Общие расходы могут достигать 75–123 тысяч рублей.

Базовый комплект для юноши включает костюм примерно за 10 тысяч рублей, туфли за 5–7 тысяч и рубашку с аксессуарами около 5 тысяч. Итоговая сумма составляет 20–22 тысячи рублей. Образ среднего сегмента обойдется в 47–60 тысяч рублей.

«В целом за 40–50 тысяч рублей можно достаточно бюджетно собрать двоих разнополых детей на выпускной», — резюмировал экономист.

Ранее стилист советовала сократить расходы с помощью аренды нарядов: прокат платья вместе с укладкой и аксессуарами стоит около 30 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.