«Меня нужно спасать от тебя!» Чехова вспомнила последние слова, сказанные отцу

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала подписчикам в социальных сетях о последнем разговоре со своим отцом Александром Корчуновым. Мужчины не стало в 2019 году, а отношения с дочерью у него были очень сложными.

Чехова призналась, что с детства привыкла справляться со всем без мужчин. Все началось с ее отца, который ушел из семьи, когда ей было 4 года. Телеведущая никогда не обращалась к мужчине за помощью, он не защищал и не поддерживал ее.

«В нашу с ним последнюю встречу, когда мы смогли нормально пообщаться, он мне сказал: „Дочка, я всегда ждал, что ты позвонишь мне и попросишь: „Папа, спаси меня!“ На что я ему ответила: „Я не могла этого сделать, папочка, потому что как правило спасать меня нужно было от тебя!“» — рассказала Чехова.

Она поблагодарила своего мужа, актера и продюсера Александра Златопольского, который поддерживает ее и очень любит. После замужества она стала намного увереннее в жизни.

Отец Чеховой нелестно отзывался о дочери. В программе «На самом деле» он заявлял, что не любит телеведущую и назвал ее «побочным продуктом». Чеховой понадобилось много времени, чтобы простить отца и принять его таким, каким он был.

