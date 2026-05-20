60 народных троп обустроят в Балашихе в 2026 году

Масштабная программа по обустройству народных троп стартовала в Балашихе. В этом году в городском округе планируется благоустроить более 60 троп и 13 тротуаров. Ознакомиться с полным перечнем адресов можно на карте, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Важная программа, которая реализуется по Народной программе Единой России, — это программа правительства Московской области по устройству пешеходных коммуникаций „Пешком“. Эта программа родилась именно в рамках сбора наказов, которые мы проводили в 2021 году. В последующие годы жители часто к нам обращались с предложением благоустройства не только больших территорий — парков, скверов и бульваров, — но и таких небольших дорожек, где люди привыкли ходить. Эти участки не попадали в программу ни ремонта дорог, ни дворов, но они были очень востребованы жителями», — сказал глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

Народные тропы — это популярные пешеходные маршруты, которыми ежедневно пользуются жители города. В ходе работ на данных участках будет уложено твердое покрытие, особое внимание уделят доступности для всех категорий граждан.

В 2025 году в Балашихе обустроили 39 народных троп. Всего за последние 5 лет было благоустроено 274 участка пешеходных дорожек. Это важный этап в формировании удобной городской среды, способствующей повышению качества жизни жителей Балашихи.