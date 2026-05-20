Продажи новостроек в Москве снизятся на 15–20% в 2026 году

Продажи новостроек в московском регионе в 2026 году сократятся на 15–20% из-за сворачивания льготной ипотеки. Объем реализации может снизиться до 120–130 тыс. квартир в год, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Основатель и руководитель Школы девелопера Эвелина Ишметова сообщила, что сокращение продаж станет закономерным итогом отмены массовых льготных программ.

«Сокращение продаж новостроек в московском регионе на 15% в 2026 году — закономерный итог сворачивания массовых льготных программ. По нашим оценкам, падение спроса составит до 20%, а объем продаж может опуститься до 120-130 тыс. квартир в год», — сообщила «МК» Эвелина Ишметова.

По ее словам, сильнее всего пострадают комфорт- и бизнес-классы, где спрос поддерживала «Семейная ипотека». Фонд реновации занял значительную часть сегмента эконом и комфорт-класса: в 2025 году он ввел более 2 млн кв. метров жилья.

Директор портала «Всеостройке.рф» Светлана Опрышко отметила, что массовые сегменты зависят от ипотеки со ставками около 20%.

«Застройщики действительно пересматривают графики вывода новых корпусов. Искусственное сжатие предложения — классический способ удержать цены при падающем спросе», — добавила Опрышко.

По оценке руководителя центра аналитики «Этажей» Ирины Пашковской, рынок может недосчитаться 15–20% покупателей, часть спроса уйдет на вторичное жилье. Девелоперы делают ставку на точечные скидки, субсидирование ипотеки и рассрочки, доля которых достигает 30–50%.

