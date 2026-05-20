23% опрошенных россиян признались, что до сих пор снимают жилье

Большинство участников опроса сообщили, что впервые стали владельцами жилья в возрасте от 20 до 45 лет. При этом почти четверть респондентов заявили, что недвижимости у них нет, сообщает kp.ru .

Сайт KP.RU опросил 1,5 тысячи подписчиков в соцсетях и мессенджерах. Только 5% респондентов сообщили, что получили собственное жилье до окончания вуза. Чаще всего это происходило с помощью родственников: квартиру дарили или оставляли в наследство.

30% участников исследования рассказали, что стали владельцами недвижимости в 20–30 лет. Одни оформляли ипотеку, другие успевали накопить на покупку.

«Помню, свое жилье у меня появилось в 20 лет, в СССР это было реальностью», — рассказывает участница опроса.

«Помню, первая была еще с печным отопление, зато своя. 23 года мне тогда было», — вспоминает третий.

34% опрошенных сообщили, что приобрели жилье в 30–45 лет. До этого они жили с родственниками или снимали квартиры.

5% россиян стали собственниками в 45–60 лет, а 1% — только после 60 лет. При этом 23% признались, что до сих пор не имеют собственной недвижимости. Еще 2% выбрали вариант «другое».

